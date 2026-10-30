صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولپنڈی،4منشیات سپلائر گرفتار 6 کلو سے زائد چرس برآمد

  • اسلام آباد
راولپنڈی،4منشیات سپلائر گرفتار 6 کلو سے زائد چرس برآمد

راولپنڈی(این این آئی)راولپنڈی پولیس نے 4 منشیات سپلائر گرفتارکرکے 6 کلو سے زائد چرس برآمدکرلی۔۔

 تفصیلات کے مطابق پیرودھائی پولیس نے 2 منشیات سپلائرز کو حراست میں لے کر 2 کلو 760گرام چرس برآمد کی، کلرسیداں پولیس نے منشیات سپلائر کو حراست میں لے کر 1 کلو 700 گرام چرس برآمد کی، نیو ٹاؤن پولیس نے منشیات سپلائر کو حراست میں لے کر 1 کلو660 گرام چرس برآمد کر کے الگ الگ مقدمات درج کرلیے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ایک نیا دنگل
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
انقلابوں کی نوید
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ، ایک نئے سکیورٹی نظام کی تلاش
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
وائرل عدالت
اسد طاہر جپہ
جویریہ صدیق
Lungs of Islamabad
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
دماغی سائنس اور امن کا جہان
امیر حمزہ