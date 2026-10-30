راولپنڈی،4منشیات سپلائر گرفتار 6 کلو سے زائد چرس برآمد
راولپنڈی(این این آئی)راولپنڈی پولیس نے 4 منشیات سپلائر گرفتارکرکے 6 کلو سے زائد چرس برآمدکرلی۔۔
تفصیلات کے مطابق پیرودھائی پولیس نے 2 منشیات سپلائرز کو حراست میں لے کر 2 کلو 760گرام چرس برآمد کی، کلرسیداں پولیس نے منشیات سپلائر کو حراست میں لے کر 1 کلو 700 گرام چرس برآمد کی، نیو ٹاؤن پولیس نے منشیات سپلائر کو حراست میں لے کر 1 کلو660 گرام چرس برآمد کر کے الگ الگ مقدمات درج کرلیے ۔
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