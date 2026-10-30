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نوشہرہ ، 162لوکل زکوۃ کمیٹیوں سمیت ضلعی زکوۃ چیئرمین معطل

  • اسلام آباد
نوشہرہ ، 162لوکل زکوۃ کمیٹیوں سمیت ضلعی زکوۃ چیئرمین معطل

نوشہرہ (نمائندہ دنیا )خیبرپختونخوا میں گورنر راج کے بعد نوشہرہ کی 162لوکل زکوۃ کمیٹیوں سمیت ضلعی زکوۃ چیئرمین معطل کردیئے گئے ۔۔۔

نوشہرہ سمیت خیبرپختونخوا کی تمام لوکل زکوۃ کمیٹیوں کا 13سالہ اڈٹ کروانے کا فیصلہ، تمام لوکل زکوۃ کمیٹی کے چیرمینوں سے رجسٹرکارروائی دفتر میں جمع کروانے کا حکم دے دیاگیا۔ ضلعی زکوۃ چیئرمین ارشد خان کے مطابق معطلی کا کوئی تحریری حکم نامہ موصول نہیں ہوا ۔ 

 

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