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فالج کے تقریباً 80 فیصد کیسز سے بچاؤ ممکن ،طبی ماہرین

  • اسلام آباد
فالج کے تقریباً 80 فیصد کیسز سے بچاؤ ممکن ،طبی ماہرین

مریضوں کو ساڑھے چار گھنٹے کے اندر مخصوص انجکشن کے ذریعے علاج فراہم کیا جا سکتا

اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے ) طبی ماہرین نے کہا ہے کہ فالج ایک سنگین بیماری ہے جس سے نہ صرف مریض بلکہ اس کا پورا خاندان متاثر ہوتا ہے ، تاہم بروقت تشخیص، فوری طبی امداد اور جدید علاج کے ذریعے معذوری اور اموات کے خطرات کم کیے جا سکتے ہیں۔فالج کے تقریباً 80 فیصد کیسز سے بچاؤ ممکن ہے ، جس کے لیے بلڈ پریشر، شوگر اور کولیسٹرول کو قابو میں رکھنے ، متوازن غذا، باقاعدہ ورزش اور صحت مند طرزِ زندگی اپنانے کی ضرورت ہے ۔فالج سے متعلق آگاہی کے حوالے سے نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ڈاکٹر حسنین ہاشم،ڈاکٹر یاسر محمود ملک اور ڈاکٹر ولید شہزادنے کہا کہ فالج کی علامات ظاہر ہونے کے بعد مریض کو فوری طور پر ایسے ہسپتال منتقل کرنا ضروری ہے جہاں اسٹروک کے علاج کی سہولت موجود ہو۔ دماغی شریان میں خون کا لوتھڑا بننے کی صورت میں بعض مریضوں کو ساڑھے چار گھنٹے کے اندر مخصوص انجکشن کے ذریعے علاج فراہم کیا جا سکتا ہے ، جبکہ منتخب مریضوں میں مکینیکل تھرومبیکٹومی کے ذریعے لوتھڑا نکالنے کا طریقہ بھی استعمال کیا جاتا ہے ۔ 

 

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