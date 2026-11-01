صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جماعت اسلامی ضلع مردان سٹی شمالی اور شرقی کے نو منتخب امراء نے حلف اٹھا لیا

  • اسلام آباد
جماعت اسلامی ضلع مردان سٹی شمالی اور شرقی کے نو منتخب امراء نے حلف اٹھا لیا

مردان (نمائندہ دنیا ) جماعت اسلامی ضلع مردان سٹی شمالی اور شرقی کے نو منتخب امراء نے اپنے اپنے عہدوں کا حلف اٹھا لیا۔۔

 اس سلسلے میں تفہیم القرآن مردان میں تقریب منعقد ہوئی جس میں جماعت اسلامی خیبر پختونخوا وسطی کے قیم صابر حسین اعوان مہمان خصوصی تھے ۔تقریب کے دوران جماعت اسلامی ضلع مردان سٹی کے نومنتخب امیر مشتاق سیماب ایڈووکیٹ، ضلع شمالی کے امیر غلام رسول اور ضلع شرقی کے امیر ابراہیم بلند نے اپنے اپنے عہدوں کا کا حلف اٹھایا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مولانا… اقتدار کے بغیر
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
سافٹ ویئر کا اپڈیٹ ہونا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جنرل کاکڑ نے عزت کیسے کمائی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
مفاہمت اور پارلیمانی سیاست
رشید صافی
عمران یعقوب خان
اسرائیلی الیکشن‘ کچھ بھی تبدیل نہیں ہو گا!
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
گڈ گورننس اور غذائی تحفظ کا مستقبل
محمد عبداللہ حمید گل