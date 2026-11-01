صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جہلم انفورسمنٹ کی زیر صدارت اجلاس ،ترقیاتی کاموں کا جائزہ

  • اسلام آباد
ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جہلم انفورسمنٹ کی زیر صدارت اجلاس ،ترقیاتی کاموں کا جائزہ

کھیوڑہ ( نمائندہ دنیا)ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جہلم انفورسمنٹ سارہ امجد کی زیرِ صدارت اجلاس ہوا۔ گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹس۔۔

، کھاتہ و انتقالات کے مسائل، ریونیو میں اضافے ، واسا، شہر کی خوبصورتی، ستھرا پنجاب، پرائس کنٹرول، کے پی آئیز و آر سی ایم ایس، ای بز، وزیراعظم فیول ریلیف پروگرام، ڈی ایچ کیو ہسپتال کی تزئین و بحالی اور سکیورٹی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مولانا… اقتدار کے بغیر
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
سافٹ ویئر کا اپڈیٹ ہونا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جنرل کاکڑ نے عزت کیسے کمائی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
مفاہمت اور پارلیمانی سیاست
رشید صافی
عمران یعقوب خان
اسرائیلی الیکشن‘ کچھ بھی تبدیل نہیں ہو گا!
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
گڈ گورننس اور غذائی تحفظ کا مستقبل
محمد عبداللہ حمید گل