ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جہلم انفورسمنٹ کی زیر صدارت اجلاس ،ترقیاتی کاموں کا جائزہ
کھیوڑہ ( نمائندہ دنیا)ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جہلم انفورسمنٹ سارہ امجد کی زیرِ صدارت اجلاس ہوا۔ گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹس۔۔
، کھاتہ و انتقالات کے مسائل، ریونیو میں اضافے ، واسا، شہر کی خوبصورتی، ستھرا پنجاب، پرائس کنٹرول، کے پی آئیز و آر سی ایم ایس، ای بز، وزیراعظم فیول ریلیف پروگرام، ڈی ایچ کیو ہسپتال کی تزئین و بحالی اور سکیورٹی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔
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