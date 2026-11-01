جہلم، قمار بازی کے مقدمہ میں ملوث 10ملزم گرفتار
کھیوڑہ (نمائندہ دنیا )جہلم تھانہ صدر پولیس نے قمار بازی کے مقدمہ میں ملوث 10ملزمان کو گرفتار کر لیا،ملزمان سے داؤ پر لگی رقم 74ہزار روپے، 12عدد موبائل فونز، 3عدد موٹرسائیکل اور 1عدد گاڑی داؤ پر لگی رقم کل مالیتی 78لاکھ 83ہزار روپے برآمد کر لئے۔
جہلم تھانہ صدر پولیس نے قمار بازی کے مقدمہ میں ملوث 10ملزمان کو گرفتار کر لیا،ملزمان سے داؤ پر لگی رقم 74ہزار روپے، 12عدد موبائل فونز، 3عدد موٹرسائیکل اور 1عدد گاڑی داؤ پر لگی رقم کل مالیتی 78لاکھ 83ہزار روپے برآمد کر لئے۔
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