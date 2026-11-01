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انتقال پر ملال

  • اسلام آباد
انتقال پر ملال

٭ پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچرنگ اسوسی ایشن ( پی پی ایم اے ) کے سابق ڈاکٹر قیصر وحید شیخ گزشتہ روز دل کے دورے سے انتقال کر گئے، قیصر وحید شیخ کی تدفین گزشتہ روز کراچی میں کر دی گئی۔ پی پی ایم اے نے مرحوم کے اہل خانہ، عزیز و اقارب اور ساتھیوں سے دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے ان کی مغفرت اور بلندی درجات کیلئے دعا کی اپیل کی ہے۔

٭ پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچرنگ اسوسی ایشن ( پی پی ایم اے ) کے سابق ڈاکٹر قیصر وحید شیخ گزشتہ روز دل کے دورے سے انتقال کر گئے، قیصر وحید شیخ کی تدفین گزشتہ روز کراچی میں کر دی گئی۔ پی پی ایم اے نے مرحوم کے اہل خانہ، عزیز و اقارب اور ساتھیوں سے دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے ان کی مغفرت اور بلندی درجات کیلئے دعا کی اپیل کی ہے۔

 

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