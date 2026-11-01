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تلہ گنگ پولیس کی کارروائی ،اشتہاری گرفتار

  • اسلام آباد
تلہ گنگ پولیس کی کارروائی ،اشتہاری گرفتار

تلہ گنگ (نمائندہ دنیا) تھانہ صدر تلہ گنگ نے کارروائی کرتے ہوئے مقدمہ نمبر 320/26میں مطلوب اشتہاری مجرم تصور عباس سکنہ تھوہامحرم خان کو جدید تکنیکی وسائل بروئے کار لاتے ہوئے گرفتار کر لیا۔

تھانہ صدر تلہ گنگ نے کارروائی کرتے ہوئے مقدمہ نمبر 320/26میں مطلوب اشتہاری مجرم تصور عباس سکنہ تھوہامحرم خان کو جدید تکنیکی وسائل بروئے کار لاتے ہوئے گرفتار کر لیا۔

 

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