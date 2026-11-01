صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایس ای سی پی نے 39 ہزار کمپنیوں کو غیر فعال قرار دے دیا

  • اسلام آباد
ایس ای سی پی نے 39 ہزار کمپنیوں کو غیر فعال قرار دے دیا

کمپنیوں نے چار سال سے سالانہ گوشوارے اور مالیاتی اسٹیٹمنٹ جمع نہیں کرائیں غیر فعال کمپنیوں کے اکائونٹس منجمد رہیں گے ، نئے اکائونٹ بھی نہیں کھل سکیں گے

 اسلام آباد (اے پی پی) سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی)نے گزشتہ چار سال سے سالانہ گوشوارے اور مالیاتی اسٹیٹمنٹ جمع نہ کرانے والی 39704 کمپنیوں کو غیر فعال قرار دے دیا ۔ اس اقدام سے کارپوریٹ رجسٹر زیادہ قابلِ اعتماد ہوگا اور غیر فعال کمپنیوں کے غلط استعمال کی روک تھام میں مدد ملے گی۔ایس ای سی پی کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق کسی بھی کمپنی کی غیر فعال حیثیت ایس ای سی پی کے آن لائن سسٹم میں ظاہر ہوگی اور بینکوں سمیت دیگر متعلقہ اداروں کو یہ معلومات دستیاب ہوگی۔ ایس ای سی پی کی جانب سے غیر فعال کی گئی کمپنیاں نئے بینک اکانٹ نہیں کھول سکیں گی جبکہ ان کے موجودہ اکا ئونٹس اس وقت تک منجمد رہیں گے جب تک وہ ایس ای سی پی میں اپنے واجب الادا گوشوارے اور مالیاتی اسٹیٹمنٹ جمع کرا کے دوبارہ فعال نہیں ہو جاتیں ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مولانا… اقتدار کے بغیر
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
سافٹ ویئر کا اپڈیٹ ہونا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جنرل کاکڑ نے عزت کیسے کمائی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
مفاہمت اور پارلیمانی سیاست
رشید صافی
عمران یعقوب خان
اسرائیلی الیکشن‘ کچھ بھی تبدیل نہیں ہو گا!
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
گڈ گورننس اور غذائی تحفظ کا مستقبل
محمد عبداللہ حمید گل