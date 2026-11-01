صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مری، صفائی مہم تیز، آوارہ کتوں کو تلف کرنے کی ہدایت

  • اسلام آباد
مری، صفائی مہم تیز، آوارہ کتوں کو تلف کرنے کی ہدایت

مری (نمائندہ دنیا) ڈپٹی کمشنر مری آغا ظہیر عباس شیرازی کی زیرِ صدارت منعقدہ دو اہم اجلاسوں میں ستھرا پنجاب مہم صفائی کے۔۔

 انتظامات آوارہ کتوں کے خلاف کارروائی اور پارک اینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی (پی ایچ اے) کے ترقیاتی منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ افسران کو صفائی کے نظام میں بہتری فیلڈ مانیٹرنگ مؤثر بنانے اور آوارہ کتوں کو تلف کرنیکی کارروائیاں تیز کرنیکی ہدایت کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مولانا… اقتدار کے بغیر
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
سافٹ ویئر کا اپڈیٹ ہونا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جنرل کاکڑ نے عزت کیسے کمائی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
مفاہمت اور پارلیمانی سیاست
رشید صافی
عمران یعقوب خان
اسرائیلی الیکشن‘ کچھ بھی تبدیل نہیں ہو گا!
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
گڈ گورننس اور غذائی تحفظ کا مستقبل
محمد عبداللہ حمید گل