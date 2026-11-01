صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ترقیاتی، بیوٹیفکیشن سکیموں پر کام کی رفتار تیز کرنیکی ہدایت

  • اسلام آباد
ترقیاتی، بیوٹیفکیشن سکیموں پر کام کی رفتار تیز کرنیکی ہدایت

گرین بیلٹس، ٹرائینگلز اور جی ٹی روڈ روات میں کام 10روز میں مکمل کیا جائے،ڈی سی

راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار) ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کیپٹن (ر) ندیم ناصر کی زیر صدارت پنجاب ڈویلپمنٹ پروگرام اور ستھرا پنجاب کے حوالے سے اجلاس ہوا، جس میں جاری ترقیاتی منصوبوں، بیوٹیفکیشن سکیموں اور صفائی ستھرائی کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ ترقیاتی اور بیوٹیفکیشن کی تمام سکیموں پر کام کی رفتار مزید تیز کی جائے اور بالخصوص گرین بیلٹس، ٹرائینگلز اور جی ٹی روڈ روات و ٹیکسلا کے اطراف جاری بیوٹیفکیشن کے کام ہر صورت آئندہ دس روز میں مکمل کیے جائیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل اور معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ متعلقہ افسران فیلڈ میں جاری کاموں کی مسلسل نگرانی کریں اور مقررہ مدت کے اندر اہداف حاصل کرنے کو یقینی بنائیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مولانا… اقتدار کے بغیر
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
سافٹ ویئر کا اپڈیٹ ہونا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جنرل کاکڑ نے عزت کیسے کمائی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
مفاہمت اور پارلیمانی سیاست
رشید صافی
عمران یعقوب خان
اسرائیلی الیکشن‘ کچھ بھی تبدیل نہیں ہو گا!
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
گڈ گورننس اور غذائی تحفظ کا مستقبل
محمد عبداللہ حمید گل