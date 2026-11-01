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عمران سمیت تمام سیاسی قیدیوں کو انصاف ملنا چاہیے ،عون پبی

  • اسلام آباد
عمران سمیت تمام سیاسی قیدیوں کو انصاف ملنا چاہیے ،عون پبی

اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک) پی ٹی آئی رہنما عون عباس بپی نے کہا کہ عمران خان سمیت تمام سیاسی قیدیوں کو انصاف ملنا چاہیے ، عمران خان کو 1183 دن سے جبری قید میں رکھا گیا ہے ۔اپنے ایکس بیان میں انہوں نے کہا یاد رکھیں!قید و بند سے عمران کے نظریے کو ختم کیا جا سکتا ہے نہ عوام کی آواز کو دبایا جا سکتا ۔

پی ٹی آئی رہنما عون عباس بپی نے کہا کہ عمران خان سمیت تمام سیاسی قیدیوں کو انصاف ملنا چاہیے ، عمران خان کو 1183 دن سے جبری قید میں رکھا گیا ہے ۔اپنے ایکس بیان میں انہوں نے کہا یاد رکھیں!قید و بند سے عمران کے نظریے کو ختم کیا جا سکتا ہے نہ عوام کی آواز کو دبایا جا سکتا ۔ 

 

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