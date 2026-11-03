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فیڈرل بورڈ کے زیر اہتمام تعلیمی ہفتہ کا آغاز

  • اسلام آباد
فیڈرل بورڈ کے زیر اہتمام تعلیمی ہفتہ کا آغاز

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن اسلام آباد کے زیر اہتمام تعلیمی ہفتہ کا آغاز گزشتہ روز ہو گیا۔۔۔

 اس سرگرمی کا انعقاد طلبہ کی روحانی، اخلاقی، فکری اور تعلیمی نشوونما کو فروغ دینے کے عزم کا عکاس ہے ، جو بورڈ کی بنیادی تعلیمی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ طلبہ کی ہمہ جہت تربیت کے لیے بھی اہمیت رکھتا ہے ۔اس مقابلے میں بورڈ سے منسلک تعلیمی اداروں کے تقریبا 57 طلبہ و طالبات نے سیکنڈری سکول سرٹیفکیٹ اور ہائر سیکنڈری سکول سرٹیفکیٹ کی سطح پر بھرپور شرکت کی۔ 

 

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