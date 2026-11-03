صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولپنڈی ،241واٹر فلٹریشن پلانٹس میں سے 182 فعال

  • اسلام آباد
راولپنڈی ،241واٹر فلٹریشن پلانٹس میں سے 182 فعال

ماڈل و یلجز کے قیام،صاف پانی کی فراہمی منصوبوں بارے اجلاس ،کام تیز کرنیکی ہدایت

راولپنڈی(نیوز رپورٹر)ڈپٹی کمشنر آفس راولپنڈی میں ماڈل و یلجز کے قیام اور صاف پانی کی فراہمی کے منصوبوں کے حوالے سے اجلاس ہوا، جس کی صدارت ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سوشل سروسز فضائل مدثر اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر میونسپل سروسز جنید عالم نے کی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سوشل سروسز فضائل مدثر نے کہا کہ پنجاب بھر کی طرح راولپنڈی میں بھی ماڈل و یلجز کے منصوبوں کی ذمہ داری اور نگرانی براہ راست ضلعی انتظامیہ کے سپرد کی جا رہی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ راولپنڈی ضلع میں 26 ماڈل و یلیج بنانے کاعمل جاری ہے اس سلسلے میں ترقیاتی فنڈز ہر تحصیل کے اسسٹنٹ کمشنر کی نگرانی میں خرچ کیے جائیں گے ، جبکہ منصوبوں کی نشاندہی اور عملدرآمد میں ویلیج کمیٹیاں اہم کردار ادا کریں گی۔ اجلاس میں پنجاب صاف پانی اتھارٹی کے حکام نے ضلع راولپنڈی میں واٹر فلٹریشن پلانٹس کی موجودہ صورتحال اور نئے منصوبوں پر تفصیلی بریفنگ دی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ ضلع بھر میں موجود 241 واٹر فلٹریشن پلانٹس میں سے 182 فعال ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

پانی چوری کیخلاف کریک ڈائون تیز کرنے کا فیصلہ، محکمہ انہار کی فیلڈ ٹیمیں متحرک

بڑی گاڑیوں کی آمدروفت، ٹریفک متاثر، حادثات

عوامی مسائل کے حل میں تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی:کمشنر

لیوی ختم نہ ہوئی تو ملتان سے دوبارہ لانگ مارچ :جاوید قصوری

گورنمنٹ کالج میں 2روزہ کانفرنس اپلائیڈ زوالوجی کا آ غاز

ریسلنگ چیمپئن شپ، پنجاب کالجز نے 7 گولڈ میڈلز جیت لئے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
مرنے سے پہلے یہ کام کر جائیے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ٹیل‘ شانزے لیزے اور سیکرے کیور
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سنگاپور کے وزیر خارجہ کا دورۂ پاکستان اور ہمارے ایوان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
افسروں کے پوشیدہ فوائد
شاہد کاردار
رشید صافی
پاکستان کا افغانستان کو انتباہ
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
جو نقشِ کہن تم کو نظر آئے مٹا دو
نسیم احمد باجوہ