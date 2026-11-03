ہارٹیکلچر ایجنسی راولپنڈی اولڈ ایئرپورٹ روڈ کے گرین بیلٹس پر خوبصورت برقی لائٹنگ
راولپنڈی(نیوزرپورٹر)ہارٹیکلچر ایجنسی راولپنڈی کی جانب سے شہر کی خوبصورتی، تزئین و آرائش اور شہری ماحول کو مزید دلکش بنانے کے سلسلے میں اولڈ ایئرپورٹ روڈ کی گرین بیلٹس پر خوبصورت برقی لائٹنگ کا اہتمام کیا گیا ہے۔۔۔
جس کے باعث رات کے اوقات میں اولڈ ایئرپورٹ روڈ کا منظر انتہائی دلکش، دلفریب اور روشن دکھائی دینے لگا ہے۔گرین بیلٹس پر نصب کی جانے والی خوبصورت لائٹس نے نہ صرف اس اہم شاہراہ کے حسن کو مزید نکھار دیا ہے۔
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