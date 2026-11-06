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ایس پی سکیورٹی کی کھلی کچہری درخواستوں پر احکامات جاری

  • اسلام آباد
ایس پی سکیورٹی کی کھلی کچہری درخواستوں پر احکامات جاری

راولپنڈی (این این آئی) ایس پی سکیورٹی اصغر علی گورائیہ نے پولیس لائنز ہیڈکوارٹرز میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا ۔۔۔

،ایس پی سکیورٹی نے شہریوں کی شکایات سن کر ان کے حل کے لیے متعلقہ افسران کو احکامات جاری کیے ، مارک کردہ درخواستوں پر دیئے گئے ٹائم فریم کے اندر قانونی کاروائی کو یقینی بنایا جائے ، ایس پی سکیورٹی کی متعلقہ افسران کو ہدایت، شہریوں کے مسائل کے فوری حل میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔

 

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