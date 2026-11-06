صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایکسپریس ہائی وے اور سری نگر ہائی وے پر ٹریفک ڈائیورشن کا اعلان

  • اسلام آباد
ایکسپریس ہائی وے اور سری نگر ہائی وے پر ٹریفک ڈائیورشن کا اعلان

اسلام آباد (اے پی پی) اسلام آباد ٹریفک پولیس نے غیر ملکی وفد کی آمدورفت کے پیش نظر جمعرات کو ایکسپریس ہائی وے اور ۔۔۔

 سری نگر ہائی وے پر مختلف مقامات پر ٹریفک ڈائیورشن کا اعلان کیا ہے ۔ترجمان اسلام آباد پولیس کے مطابق سری نگر ہائی وے پر سرینہ چوک سے نائنتھ ایونیو تک مختلف مقامات پر ٹریفک کو متبادل راستوں کی جانب موڑا جائے گا۔انہوں نے بتایا کہ سری نگر ہائی وے استعمال کرنے والی ٹریفک سہروردی روڈ، جی ایٹ اور جی نائن کے سروس روڈز اور زیرو پوائنٹ کے راستے استعمال کر سکے گی، جبکہ فیض آباد کی جانب جانے والی ٹریفک فیصل ایونیو استعمال کرے گی۔ نائنتھ ایونیو کی جانب جانے والے شہریوں کو سروس روڈ ایسٹ استعمال کرنے کی ہدایت کی گئی ہے ۔ترجمان کے مطابق اسلام آباد سے باہر جانے والے شہری جناح ایونیو اور مارگلہ روڈ کو متبادل راستوں کے طور پر استعمال کریں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

نشتر ایمرجنسی کی خستہ حالی کا نوٹس، انتظامیہ متحرک

زکریا یونیورسٹی اکائونٹس آفس میں مبینہ بدانتظامی ، مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف

نعیم اختربھابھہ اور بلال اکبربھٹی کی سپیکر ملک احمد خان سے ملاقات

اسسٹنٹ کمشنر کا ٹی ایچ کیو ہسپتال اور تحصیل آفس کا دورہ

بوریوالاجامعة اسلامیہ سلفیہ کے زیر اہتمام اہلحدیث کانفرنس

غذائی ضروریات اور صحت مند خوراک سے متعلق آگاہی سیمینار

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
بربریت،سکردو سے ملتان تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
افراد کے ہاتھوں…
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ: مڈٹرم انتخابات کے بعد…(1)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
جاوید حفیظ
افسران اور دہری شہریت
جاوید حفیظ
اسد طاہر جپہ
مٹی کی چادر اوڑھے نگینے
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
قرآن کریم، سائنس اور امن و امان
امیر حمزہ