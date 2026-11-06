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علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ،انٹرنیشنل طلبہ کی تعداد 1500ہوگئی

  • اسلام آباد
علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ،انٹرنیشنل طلبہ کی تعداد 1500ہوگئی

اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے ) علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے عالمی تعلیمی منظرنامے پر اپنی بڑھتی ہوئی شناخت کا ایک اہم سنگ میل عبور کرتے ہوئے انٹرنیشنل طلبہ کی تعداد 1500 تک پہنچا دی ہے ۔۔۔

جن میں یورپی ممالک کے طلبہ کی نمایاں اکثریت شامل ہے ۔ خصوصاً برطانیہ، جرمنی، فرانس، اٹلی، سپین، آئرلینڈ، پرتگال، سویڈن اور ناروے سمیت متعدد یورپی ممالک کے طلبہ کی بڑی تعداد کا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی پر اعتماد اس کی عالمی سطح پر بڑھتی ہوئی مقبولیت کا اہم مظہر ہے ۔ 

 

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