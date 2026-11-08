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پولینڈ ورک ویزا فراڈ میں ملوث ملزم گرفتار

  • اسلام آباد
پولینڈ ورک ویزا فراڈ میں ملوث ملزم گرفتار

اسلام آباد (اے پی پی) فیڈرل انویسٹی گیشن ایجنسی (ایف آئی اے ) اسلام آباد زون کی جانب سے جاری بیان کے ۔۔

مطابق ملزم پر مبینہ طور پر پولینڈ کا ورک ویزا دلوانے کے بہانے شہری سے 12لاکھ 2ہزار روپے وصول کرنے اور فراڈ کرنے کا الزام ہے۔  ملزم سے 1لاکھ 15ہزار روپے کی جزوی ریکوری کر لی گئی ہے جبکہ بقیہ رقم 10لاکھ 87ہزار روپے کی ریکوری کیلئے مزید تفتیش جاری ہے۔ 

 

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