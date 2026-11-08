این سی سی آئی اے کی کارروائی 29لاکھ سے زائد رقم شہری کو واپس
اسلام آباد(خصوصی رپورٹر) این سی سی آئی اے نے آن لائن ٹاسکنگ فراڈ کے ایک کیس میں29لاکھ 40ہزار 533روپے برآمد کرکے۔۔۔
شکایت گزار کو واپس کر دیئے ہیں، جبکہ ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی جاری ہے ۔این سی سی آئی اے اسلام آباد کے مطابق شکایت گزار نے ادارے کو درخواست دی تھی کہ اسے آن لائن ٹاسکنگ کے ذریعے آسان کمائی کا لالچ دے کر مالی فراڈ کا نشانہ بنایا گیا۔
Comments / رائے دیں
Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.
Approved Comments