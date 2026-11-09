جمہوریت کی مضبوطی ،شہری حقوق کے تحفظ میں صحافت کا اہم کردار ،بلال اظہر
کھیوڑہ ( نمائندہ دنیا)وزیر مملکت برائے خزانہ و ریلوے بلال اظہر کیانی نے جہلم پریس کلب کے نومنتخب عہدیداران کی تقریبِ حلف برداری میں بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی اور نومنتخب عہدیداران سے حلف لیا۔
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بلال اظہر کیانی نے کہا کہ پاکستان میں جمہوریت کی مضبوطی، شہری حقوق کے تحفظ اور عوامی مسائل کی نشاندہی میں صحافت کا کردار انتہائی اہم ہے ۔
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