پاک چائنہ فرینڈ شپ ہسپتال کا مفت ایمرجنسی سروسز کا آغاز
طبی ٹیموں کے ذریعے فوری طبی امداد اور جان بچانے والے علاج کو یقینی بنایا جا رہا
اسلام آباد (اے پی پی) پاک چائنا فرینڈ شپ ہسپتال نے اپنے ایمرجنسی ڈیپارٹمنٹ کو چوبیس گھنٹے فعال بنا کر وفاقی دارالحکومت کے رہائشیوں کے لیے صحت کی سہولیات تک مفت کو بڑھا دیا ہے ، ایمرجنسی کی طبی ٹیموں کے ذریعے فوری طبی امداد اور جان بچانے والے علاج کو یقینی بنایا جا رہا ہے ۔انڈس ہسپتال اور ہیلتھ نیٹ ورک ( آئی ایچ ایچ این ) کے زیر انتظام نئے سرے سے تیار کردہ سہولت نے کسی بھی وقت ہنگامی دیکھ بھال اور زندگی بچانے والا علاج فراہم کرنے کے لیے ڈاکٹروں، نرسوں اور دیگر طبی پیشہ ور افراد کی سرشار ٹیمیں تعینات کی ہیں۔ہسپتال کا مقصد بروقت طبی امداد فراہم کر کے معیاری صحت کی دیکھ بھال تک رسائی کو بہتر بنانا ہے ، توقع ہے کہ اس کی چوبیس گھنٹے ایمرجنسی سروسز اسلام آباد اور گردونواح کے رہائشیوں کو سہولت فراہم کریں گی۔
Comments / رائے دیں
Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.
Approved Comments