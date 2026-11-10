صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹک ٹاکر خاتون اورنوجوان کارڈرفٹنگ پر پولیس کے ہتھے چڑ ھ گئے

  • اسلام آباد
ٹک ٹاکر خاتون اورنوجوان کارڈرفٹنگ پر پولیس کے ہتھے چڑ ھ گئے

معروف ٹک ٹاکر سی بی ڈی ایریا میں خطرناک انداز میں زگ زیگ کار ڈرائیونگ پرگرفتارڈیفنس فیز 6سے پکڑے جانیوالے ملزم عبیر الرحمن نے گاڑی پر جعلی نمبر پلیٹ لگا رکھی تھی

  لاہور (آن لائن،این این آئی)لاہور میں ٹک ٹاکر خاتون اورنوجوان کارڈرفٹنگ پر پولیس کے ہتھے چڑ ھ گئے ۔ٹک ٹاکر خاتون ڈرائیور کو کار ڈرفٹنگ پر مقدمہ درج کرکے گرفتار کرلیا گیا۔ ذرائع نے بتایاکہ گرفتار خاتون ڈرائیور معروف ٹک ٹاکر ہے ۔ایف آئی آر کے مطابق خاتون نے سی بی ڈی ایریا میں زگ زیگ کرتے ہوئے خطرناک ڈرائیونگ کی۔ پولیس نے خاتون کو کلمہ چوک کے قریب روک کر گرفتار کیا۔ڈیفنس فیز 6میں گاڑی پر جعلی نمبر پلیٹ لگا کر ڈرفٹنگ کرنے والے نوجوان کو ٹریفک پولیس نے تعاقب کے بعد گاڑی سمیت گرفتار کر لیا۔ٹریفک پولیس کے مطابق ملزم کی شناخت عبیر الرحمن کے نام سے ہوئی، جس نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو چکمہ دینے کے لیے گاڑی پر جعلی نمبر پلیٹ لگا رکھی تھی۔پولیس نے ملزم کے خلاف تھانہ ڈیفنس سی میں مقدمہ درج کر لیا ۔چیف ٹریفک آفیسر عبد الرحیم شیرازی نے کہا ہے کہ زگ زیگ ڈرائیونگ، روڈ بلاکنگ اور ڈرفٹنگ کرنے والوں کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ان کا کہنا تھا کہ شہریوں کی جانیں خطرے میں ڈالنے والوں کے صرف چالان نہیں ہوں گے بلکہ ان کیخلاف مقدمات بھی درج کیے جائیں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

شیڈول ردی کی نذر: گیس بحران ، شہری ذہنی اذیت میں مبتلا

کباڑ خانوں کی رجسٹریشن ، پولیس کا قانون سازی کے لیے ڈرافٹ سرخ فیتے کی نذر

دستاویزات میں بے ضابطگیاں ، شپنگ ایجنسی پر 35 لاکھ روپے جرمانہ

مرزا آدم خان روڈ کی بحالی کا 70 فیصد کام مکمل

چائنہ انڈسٹریل زون منصوبے پرکام تیز کرنے کی ہدایت

کرا چی سے پشاور جانے والی عوام ایکسپریس کا افتتاح

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
دہری شہریت، کچھ باتیں مزید
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ٹیپو سلطان کی بیڈ چیمبر تلوار
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اقبال اور اکیسویں صدی کا مسلمان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
سول سروس میں اصلاحات کی سفارشات
شاہد کاردار
رشید صافی
غزہ کی دو کربناک تصویریں
رشید صافی
کنور دلشاد
تبدیلی کا امکان
کنور دلشاد