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ایچ ای سی ،ایپٹی ٹیوڈ اینڈ اچیومنٹ ٹیسٹ (ہاٹ) کے سبجیکٹ کمیٹی کے فیز I کا انعقاد

  • اسلام آباد
ایچ ای سی ،ایپٹی ٹیوڈ اینڈ اچیومنٹ ٹیسٹ (ہاٹ) کے سبجیکٹ کمیٹی کے فیز I کا انعقاد

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ایجوکیشن ٹیسٹنگ کونسل کا ایپٹی ٹیوڈ اینڈ اچیومنٹ ٹیسٹ 2026 (ہاٹ) کے سبجیکٹ کمیٹی کے فیز-I کا انعقاد گزشتہ روز ہوا۔۔۔

 چیئرمین ایچ ای سی ڈاکٹر نیاز اکٹر اور مختلف سرکاری و نجی جامعات کے وائس چانسلرز نے تقریب میں شرکت کی۔ اجلاس میں 48 پی ایچ ڈی شعبہ جات کے امتحانی خاکوں کو حتمی شکل دی گئی ، ایجوکیشن ٹیسٹنگ کونسل نے مئی 2026 میں ہاٹ پر کام کا آغاز کیا تھا۔

 

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