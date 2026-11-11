صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ایچ ڈی ، ایم فل کے تحقیقی معیار پر سمجھوتہ نہ کرنے کا فیصلہ

  • اسلام آباد
پی ایچ ڈی ، ایم فل کے تحقیقی معیار پر سمجھوتہ نہ کرنے کا فیصلہ

وائس چانسلر ویمن یونیورسٹی کی زیر صدارت اجلاس ، ڈیپارٹمنٹل ریسرچ کمیٹی میں جائزہ کی ہدایت

 راولپنڈی (اے پی پی) راولپنڈی ویمن یونیورسٹی کے بورڈ آف ایڈوانسڈ اسٹڈیز اینڈ ریسرچ کا چوتھا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں پی ایچ ڈی اور ایم فل کے تحقیقی خاکوں کے معیار کو بہتر بنانے اور مستند تحقیقی اصولوں پر سختی سے عملدرآمد یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے ۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر طیبہ ظریف کی زیر صدارت اجلاس میں شعبہ مینجمنٹ سائنسز اور میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز کے پی ایچ ڈی اور ایم فل سکالرز کے تحقیقی خاکے منظوری اور جائزے کے لیے پیش کیے گئے ۔ اجلاس میں تحقیقی موضوعات کی اہمیت، دائرہ کار، طریق کار اور علمی افادیت کا جائزہ لیا گیا جبکہ بعض تحقیقی تجاویز میں بہتری اور نظرثانی کے لیے ہدایات جاری کی گئیں۔ وائس چانسلر نے ہدایت کی کہ بورڈ میں پیش کرنے سے قبل ڈیپارٹمنٹل ریسرچ کمیٹی (ڈی آر سی) ہر تحقیقی خاکے کی جامعیت، موضوع کی مناسبت اور تحقیقی معیار کا مکمل جائزہ لے تاکہ بورڈ کے سامنے صرف معیاری اور مستند تجاویز پیش کی جائیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
اگر ٹک ٹاکر ہوتے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مولانا بھی بند گلی میں پھنس گئے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان صدیقی: اسیری کی رات
شاہد صدیقی
سلمان غنی
جنگ کا بوجھ اور امریکی عوام کا فیصلہ
سلمان غنی
محمد حسن رضا
دنیا کا آدھا زہر‘ تین ممالک ذمہ دار
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اسلام اور نفسیات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر