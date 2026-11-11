صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہنگامی صورتحال میں آگ بجھانے ،بحفاظت خالی کرنیکی عملی مشق

  • اسلام آباد
ہنگامی صورتحال میں آگ بجھانے ،بحفاظت خالی کرنیکی عملی مشق

مشق پی ٹی اے نے سی ڈی اے کے تعاون سے کی ،پوری عمارت ڈھائی منٹ میں خالی

اسلام آباد (نیوز رپورٹر) پی ٹی اے نے سی ڈی اے شعبہ فائر بریگیڈ کے تعاون سے ہنگامی صورتحال میں عمارت سے آگ بجھانے اور بحفاظت خالی کرنے کی عملی مشق کا انعقاد کیا۔ مشق کا مقصد ادارے میں حفاظتی اقدامات کو مزید مستحکم بنانا اور کسی بھی ہنگامی صورتحال میں بروقت اور مؤثر ردِعمل کی تیاری کو یقینی بنانا تھا۔ سی ڈی اے فائر بریگیڈ کے ماہرین نے ایک گھنٹے پر مشتمل تربیتی نشست کا انعقاد کیا، جس میں آگ سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر، ہنگامی حالات میں فوری اور مؤثر اقدامات، آگ بجھانے والے آلات کے درست استعمال اور عمارت کو بحفاظت خالی کرنے کے طریقہ کار سے متعلق عملی تربیت فراہم کی گئی۔ مشق کے دوران پی ٹی اے ہیڈکوارٹرز کی پوری عمارت کو محض ڈھائی منٹ میں کامیابی سے خالی کروا لیا گیا، جبکہ ہنگامی اطلاع ملتے ہی سی ڈی اے فائر بریگیڈ کی گاڑیاں بھی فوری طور پر موقع پر پہنچ گئیں۔ مشق سے ملازمین کو ہنگامی حالات میں محفوظ طریقے سے عمارت خالی کرنے کی تربیت فراہم کی گئی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
اگر ٹک ٹاکر ہوتے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مولانا بھی بند گلی میں پھنس گئے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان صدیقی: اسیری کی رات
شاہد صدیقی
سلمان غنی
جنگ کا بوجھ اور امریکی عوام کا فیصلہ
سلمان غنی
محمد حسن رضا
دنیا کا آدھا زہر‘ تین ممالک ذمہ دار
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اسلام اور نفسیات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر