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بچیوں کو سروائیکل کینسر سے محفوظ رکھنے کے لیے ویکسینیشن مہم کا افتتاح

  • اسلام آباد
بچیوں کو سروائیکل کینسر سے محفوظ رکھنے کے لیے ویکسینیشن مہم کا افتتاح

اوگی (نمائندہ دنیا ) ضلع مانسہرہ میں بچیوں کو سروائیکل کینسر سے محفوظ رکھنے کے لیے ایچ پی وی ویکسینیشن مہم کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا۔

ڈپٹی کمشنر مانسہرہ یاسر علی خان نے بچیوں کو ایچ پی وی ویکسین لگوا کر ضلع بھر میں مہم کا آغاز کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ بچیوں کو سروائیکل کینسر جیسے موذی مرض سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ ویکسینیشن انتہائی اہمیت کی حامل ہے ۔ 

 

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