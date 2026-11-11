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گورنمنٹ ایمپلائز ہاؤسنگ اتھارٹی میں ورلڈ ٹاؤن پلاننگ ڈے منایا گیا

  • اسلام آباد
گورنمنٹ ایمپلائز ہاؤسنگ اتھارٹی میں ورلڈ ٹاؤن پلاننگ ڈے منایا گیا

ورلڈ ٹاؤن پلاننگ ڈے منانے کا مقصد شہری منصوبہ بندی کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے

 اسلام آباد(دنیا رپورٹ ) فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی میں گزشتہ روز ورلڈ ٹاؤن پلاننگ ڈے کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا، ڈائر یکٹر پلانگ میاں رضوان الرحمان، ہاؤسنگ اتھارٹی کے دیگر افسران اور ملازمین نے شرکت کی۔ تقریب کے دوران ورلڈ ٹاؤن پلاننگ ڈے کی مناسبت سے کیک کاٹا گیا۔ اس موقع پر شہری منصوبہ بندی کی اہمیت جدید تقاضوں سے ہم آہنگ رہائشی منصوبوں کی تشکیل اور پائیدار شہری ترقی کے فروغ پر روشنی ڈالی گئی۔اس موقع پر اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ منظم شہری منصوبہ بندی، جدید انفراسٹرکچر ، ماحول دوست طرزِ تعمیر اور بہتر شہری سہولیات کی فراہمی کے ذریعے رہائشی منصوبوں کو مزید مؤثر اور پائیدار بنایا جا سکتا ہے۔

فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی شہری منصوبہ بندی کے جدید اصولوں کو اپناتے ہوئے وفاقی ملازمین کو بہتر ، محفوظ اور معیاری رہائشی سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشاں ہے ۔ ورلڈ ٹاؤن پلاننگ ڈے منانے کا مقصد شہری منصوبہ بندی کی اہمیت کو اجاگر کرنا اور ایک منظم ، خوشحال اور پائیدار مستقبل کی تعمیر کے لیے اجتماعی کوششوں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے ۔ڈائر یکٹر پلاننگ نے منسٹر ہاؤسنگ اینڈ ورکس اور سیکرٹری ہاؤسنگ کی دور اندیش قیادت کو سراہتے ہوئے کہا کہ ان کی سر پرستی محکمہ ہاؤسنگ دورِ جدید کے تقاضوں کے مطابق پائیدار ترقی اور سمارٹ سٹی پلاننگ کی طرف تیزی سے گامزن ہے۔

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