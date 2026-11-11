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آج کے اخبار کی شہ سرخیاں
ویکسین معاملہ:گرفتارافرادکوکہا جارہا وزیر کا نام لو،مصطفی کمال
بانی کا علاج ملک میں ممکن ،سہیل آفریدی پر مقدمات :اختیار ولی
موسمیاتی تبدیلی سے اچانک سیلاب کا خطرہ بڑھ رہا ،مصدق ملک
پنجاب حکومت پر کرپشن کے الزامات، پس پردہ کیا چل رہا؟
منصوبے صرف سوچنے سے اپنے نہیں ہو جاتے :عظمیٰ بخاری
ای سی او وزراکونسل کا اجلاس، سیکرٹری جنرل پاکستان پہنچ گئے
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صاف توانائی کے اہداف کیلئے پاکستان کو 188 ارب ڈالر درکار ہیں، شہباز شریف
شہباز شریف کی کوپ 31 سربراہی اجلاس میں شرکت، عالمی رہنماؤں سے اہم ملاقاتیں
46 ویں پاکستان آرمی رائفل ایسوسی ایشن سینٹرل میٹ کی اختتامی تقریب، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی شرکت
حکومت نے پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید کمی کردی
افزودہ یورینیم کا ایک ذرہ بھی بیرون ملک منتقل نہیں کرنے دینگے: محسن رضائی
آج کے کالمز
اگر ٹک ٹاکر ہوتے
ایاز امیر
مولانا بھی بند گلی میں پھنس گئے
رؤف کلاسرا
عرفان صدیقی: اسیری کی رات
شاہد صدیقی
جنگ کا بوجھ اور امریکی عوام کا فیصلہ
سلمان غنی
دنیا کا آدھا زہر‘ تین ممالک ذمہ دار
محمد حسن رضا
اسلام اور نفسیات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
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