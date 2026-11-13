صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امتحانات ،بے ضابطگی برداشت نہیں کی جائیگی ،ڈاکٹر اقبال

  • اسلام آباد
امتحانات ،بے ضابطگی برداشت نہیں کی جائیگی ،ڈاکٹر اقبال

کنٹرولر امتحانات کا مختلف امتحانی مراکز کے دورے ، انتطامات کا جائزہ لیا

راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار)بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن راولپنڈی کے زیر اہتمام امتحان انٹرمیڈیٹ دوسرا سالانہ حکومت پنجاب کی زیرو ٹارلنس پالیسی کے تحت شفاف، منصفانہ اور منظم انداز میں جاری ہے ۔ پروفیسر ڈاکٹر اقبال محمود چیئرمین تعلیمی بورڈ کی ہدایات کے مطابق تمام امتحانی مراکز کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے جبکہ امتحانی عمل میں شفافیت برقرار رکھنے اور کسی بھی قسم کی بے ضابطگی کی روک تھام کے لیے موبائل مانیٹرنگ ٹیمیں مسلسل فیلڈ میں متحرک ہیں۔ ڈاکٹر اقبال محمودچیئرمین بورڈ نے کہا کہ امتحانی نظام کی شفافیت، میرٹ کا تحفظ اور اُمیدواروں کو بہترین امتحانی سہولیات فراہم کرنا بورڈ کی اولین ترجیحات ہیں۔ کسی بھی اُمیدوار کے ساتھ امتیازی سلوک یا امتحانی عمل میں کسی قسم کی بے ضابطگی برداشت نہیں کی جائے گی۔ دریں اثناء کنٹرولر امتحانات مبشر سعید نے امتحان انٹرمیڈیٹ دوسرا سالانہ 2026ء کے سلسلے میں مختلف امتحانی مراکز کے دورے کیے اور وہاں جاری امتحانی عمل کا تفصیلی جائزہ لیا۔ دوروں کے دوران انہوں نے سی سی ٹی وی کیمروں کی فعالیت، امتحانی عملے کی حاضری، اُمیدواروں کے بیٹھنے کے پلان اور دیگر انتظامی امور کا معائنہ کیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
یہاں کسی کو بھی کچھ حسبِ آرزو نہ ملا
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
پاکستان کا سب سے بڑا ’چور‘
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ مڈٹرم انتخابات کے بعد…(2)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
جنگی جنون کے خلاف امن کی جیت
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کیسا دفاع کہاں کے بیانیے؟
آصف عفان
امیر حمزہ
مکہ معاہدہ اور ویسٹ فالیا
امیر حمزہ