صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد پولیس میں ریکروٹمنٹ فیز ٹو فزیکل اور رننگ ٹیسٹ کا عمل جاری

  • اسلام آباد
اسلام آباد پولیس میں ریکروٹمنٹ فیز ٹو فزیکل اور رننگ ٹیسٹ کا عمل جاری

اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے )اسلام آباد پولیس میں ریکروٹمنٹ فیز ٹو کے تحت بھرتیوں کے سلسلے میں مختلف شہروں میں امیدواروں کے فزیکل اور ۔۔۔

رننگ ٹیسٹ کا عمل جاری ہے ۔ بھرتی کے تمام مراحل کو شفاف، منظم اور مقررہ ضابطہ کار کے مطابق مکمل کرنے کے لیے سینئر پولیس افسران خود مختلف ٹیسٹ سینٹرز میں انتظامات کی نگرانی کر رہے ہیں۔اس سلسلے میں ڈی آئی جی ہیڈکوارٹرز جواد طارق اور اے آئی جی لاجسٹکس محمد عثمان طارق بٹ نے فزیکل اور رننگ ٹیسٹ، سکیورٹی اور دیگر انتظامی امور کا تفصیلی جائزہ لیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
یہاں کسی کو بھی کچھ حسبِ آرزو نہ ملا
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
پاکستان کا سب سے بڑا ’چور‘
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ مڈٹرم انتخابات کے بعد…(2)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
جنگی جنون کے خلاف امن کی جیت
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کیسا دفاع کہاں کے بیانیے؟
آصف عفان
امیر حمزہ
مکہ معاہدہ اور ویسٹ فالیا
امیر حمزہ