کھنہ لہتراڑ روڈ پر پلازہ کو بلڈنگ قوانین کی خلاف ورزی پر نوٹس جاری
اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے ) کھنہ لہتراڑ روڈ پر سی ڈی اے نے حماد آٹو ورکشاپس پلازہ کو بلڈنگ قوانین کی خلاف ورزی پر نوٹس جاری کرتے ہوئے 15 روز کی مہلت دے دی۔نوٹس میں بغیر منظوری تعمیرات اور غیرقانونی قبضے کی نشاندہی کی گئی ہے ۔ خلاف ورزیاں ختم نہ کرنے پر عمارت مسمار کرنے کی کارروائی ہوگی۔
کھنہ لہتراڑ روڈ پر سی ڈی اے نے حماد آٹو ورکشاپس پلازہ کو بلڈنگ قوانین کی خلاف ورزی پر نوٹس جاری کرتے ہوئے 15 روز کی مہلت دے دی۔نوٹس میں بغیر منظوری تعمیرات اور غیرقانونی قبضے کی نشاندہی کی گئی ہے ۔ خلاف ورزیاں ختم نہ کرنے پر عمارت مسمار کرنے کی کارروائی ہوگی۔
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