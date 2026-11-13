صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کیلئے ہر ممکن اقدامات کی ہدایت

  • اسلام آباد
شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کیلئے ہر ممکن اقدامات کی ہدایت

اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے )اسلام آباد پولیس شہریوں کے جان و مال کے تحفظ، جرائم پیشہ عناصر کے خلاف مؤثر کارروائی اور عوامی شکایات کے فوری ازالے کے لیے عملی اقدامات جاری رکھے ہوئے ہے ۔ ۔۔

اس سلسلے میں ڈی آئی جی علی وسیم نے تھانہ رمنا کے ایک مقدمے میں مطلوب ملزم کو تھانہ بھارہ کہو کی حدود سے ٹریس کرکے گرفتار کرنے پر ایس ایچ او تھانہ بھارہ کہو اور ان کی ٹیم کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے انہیں تعریفی سرٹیفکیٹس اور نقد انعامات سے نوازا۔ ڈی آئی جی نے افسران و جوانوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا کہ فرض شناسی، محنت اور پیشہ ورانہ لگن کے ساتھ فرائض کی انجام دہی قابلِ تحسین ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
یہاں کسی کو بھی کچھ حسبِ آرزو نہ ملا
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
پاکستان کا سب سے بڑا ’چور‘
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ مڈٹرم انتخابات کے بعد…(2)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
جنگی جنون کے خلاف امن کی جیت
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کیسا دفاع کہاں کے بیانیے؟
آصف عفان
امیر حمزہ
مکہ معاہدہ اور ویسٹ فالیا
امیر حمزہ