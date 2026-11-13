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جامعہ اردو کی چوبیسویں سالگرہ اسلام آباد کیمپس میں منائی گئی

  • اسلام آباد
جامعہ اردو کی چوبیسویں سالگرہ اسلام آباد کیمپس میں منائی گئی

اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے )وفاقی جامعہ اردو کو قائم ہوئے 24 برس ہو گئے ۔ \"قومی ترقی کا ذریعہ، قومی زبان میں۔۔۔

 تعلیم\" کے بامعنی ویژن اور دلکشن نعرے کے ساتھ وجود میں آنے والی جامعہ اردو کی چوبیسویں سالگرہ جمعرات کو اسلام آباد کیمپس میں منائی گئی۔ یوم تاسیس کی مختصر اور باوقار تقریب کے مہمان خصوصی رکن قومی اسمبلی فرحان چشتی تھے ۔ شیخ الجامعہ پروفیسر ڈاکٹر ضابطہ خان شنواری اور فرحان چشتی نے کیک کاٹا۔ اس موقع پر تمام شعبہ جات کے صدور، انتظامی افسران کے علاؤہ طلبہ بھی شریک ہوئے ۔

 

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