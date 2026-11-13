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اسلام آباد پولیس لائنز ہیڈکوارٹرز میں ابتدائی طبی امداد سے متعلق آگاہی سیشن

  • اسلام آباد
اسلام آباد پولیس لائنز ہیڈکوارٹرز میں ابتدائی طبی امداد سے متعلق آگاہی سیشن

اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے )اسلام آباد پولیس لائنز ہیڈکوارٹرز میں نجی سکول کے بچوں کے لیے ابتدائی طبی امداد اور ۔۔۔

ذاتی حفاظت کے حوالے سے خصوصی آگاہی سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ سیشن کا مقصد بچوں میں حفاظتی شعور اجاگر کرنا، انہیں بنیادی زندگی بچانے کی مہارتوں سے روشناس کروانا اور ہنگامی حالات میں مؤثر انداز میں ردعمل دینے کے قابل بنانا تھا۔ بچوں کو بتایا گیا کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں ابتدائی طبی امداد کس طرح فراہم کی جا سکتی ہے اور بروقت مدد کس طرح کسی کی جان بچانے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے ۔ 

 

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