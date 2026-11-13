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قائداعظم یونیورسٹی کا تاریخی اقدام فورٹیفائیڈ گندم کے آٹے کے استعمال کا باضابطہ نوٹیفکیشن جاری

  • اسلام آباد
قائداعظم یونیورسٹی کا تاریخی اقدام فورٹیفائیڈ گندم کے آٹے کے استعمال کا باضابطہ نوٹیفکیشن جاری

اسلام آباد)دنیا رپورٹ )قائداعظم یونیورسٹی نے اپنے تمام کیفے ٹیریاز، ڈھابوں، طلبہ کے ہاسٹلز اور۔۔۔

 سٹاف میس میں ضروری وٹامنز اور معدنی اجزا سے بھرپور (فورٹیفائیڈ) گندم کے آٹے کی خریداری اور استعمال کا باضابطہ فیصلہ کیا ہے ۔ اس اقدام کے ساتھ قائداعظم یونیورسٹی پاکستان کی پہلی جامعہ بن گئی ہے جس نے اپنی حدود میں فورٹیفائیڈ آٹے کے استعمال کے لیے باقاعدہ ہدایات جاری کی ہیں۔اس اہم فیصلے کا اعلان عالمی یومِ خوراک کی مناسبت سے قائداعظم یونیورسٹی اور نیوٹریشن انٹرنیشنل پاکستان کے اشتراک سے منعقدہ سیمینار میں کیا گیا۔ 

 

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