شہری بارش کے دوران سفر کرتے ہوئے احتیاطی تدابیر اختیار کریں، سی ٹی او
اسلام آباد (اے پی پی) چیف ٹریفک آفیسر اسلام آباد کائنات اظہر نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ بارش کے دوران سفر کرتے ہوئے احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور ٹریفک قوانین کی مکمل پابندی کو یقینی بنائیں۔۔
ترجمان اسلام آباد پولیس کے مطابق اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش جاری ہے جس کے باعث شاہراہوں پر پھسلن کا خدشہ ہے ، شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ دوران سفر فوگ لائٹس کا استعمال کریں اور گاڑیوں کی رفتار آہستہ رکھیں۔چیف ٹریفک آفیسر نے کہا کہ گاڑی اور موٹرسائیکل سوار رفتار کو حالات کے مطابق کم رکھیں اور دیگر گاڑیوں سے مناسب فاصلہ برقرار رکھیں۔
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