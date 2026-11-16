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موٹرسائیکل چوری میں ملوث گروہ کا اہم رکن گرفتار ،موٹر سائیکلیں برآمد

  • اسلام آباد
موٹرسائیکل چوری میں ملوث گروہ کا اہم رکن گرفتار ،موٹر سائیکلیں برآمد

اسلام آباد (اے پی پی)اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری (آئی سی ٹی) پولیس نے بنی گالہ کے علاقے میں موٹر سائیکل چوری کرنے والے منظم گروہ کے ایک اہم رکن کو گرفتار کر کے لاکھوں روپے مالیت کی پانچ چوری شدہ موٹر سائیکلیں، نقدی، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کر لیا۔

 پولیس نے بنی گالہ کے علاقے میں موٹر سائیکل چوری کرنے والے منظم گروہ کے ایک اہم رکن کو گرفتار کر کے لاکھوں روپے مالیت کی پانچ چوری شدہ موٹر سائیکلیں، نقدی، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کر لیا۔ 

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