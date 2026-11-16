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سی ڈی اے ملازمین کیلئے میرج گرانٹ ڈیتھ گرانٹ، بچوں کے سکالرشپ میں اضافہ

  • اسلام آباد
سی ڈی اے ملازمین کیلئے میرج گرانٹ ڈیتھ گرانٹ، بچوں کے سکالرشپ میں اضافہ

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) سی ڈی اے مزدور یونین کے مطالبے پر سی ڈی اے ملازمین کو ملنے والی مراعات میرج گرانٹ، ڈیتھ گرانٹ، بچوں کیلئے سکالرشپ سمیت دیگر مراعات میں اضافہ کر دیا گیا۔

 اس موقع پر سی ڈی اے مزدور یونین سی بی اے کے جنرل سیکرٹری و ممبر سٹاف ویلفیئر کمیٹی چوہدری محمد یٰسین نے سی ڈی اے بورڈ اور سٹاف ویلفیئر کمیٹی کے تمام ممبران کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے بطور نمائندہ ورکرز سٹاف ویلفیئر کمیٹی کی میٹنگ میں ملازمین کو ملنے والی مراعات میں اضافے کا مطالبہ کیا جس کو متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ 

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