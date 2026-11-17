مری ،پانی چوری پر ہوٹل سمیت تین پلازوں کی کنکشنز منقطع ،مقدمات درج
مری ( نمائندہ دنیا) مری میں پانی چوروں کے خلاف واسا کا بڑا کریک ڈاؤن ،ایک ہوٹل سمیت پورے پلازہ کے متعدد غیر قانونی واٹر کنکشنز منقطع، جبکہ ذمہ داران کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کروا دی گئی۔ ایم ڈی واسا مری نے واضح کیا ہے کہ پانی چوری کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔
مری میں پانی چوروں کے خلاف واسا کا بڑا کریک ڈاؤن ،ایک ہوٹل سمیت پورے پلازہ کے متعدد غیر قانونی واٹر کنکشنز منقطع، جبکہ ذمہ داران کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کروا دی گئی۔ ایم ڈی واسا مری نے واضح کیا ہے کہ پانی چوری کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔
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