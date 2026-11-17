شہیدگروپ کیپٹن قتل کیس ،ملزم کی مختلف دفعات کے اخراج کیلئے دائر درخواست خارج
اسلام آباد(اپنے نامہ نگارسے )انسداد دِہشتگردی عدالت کے جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے گروپ کیپٹن شہید عاصم طارق کے قتل کیس میں ملزم کی مختلف دفعات کے اخراج کیلئے دائر درخواست خارج کردی۔۔۔
پراسیکیوٹر راجہ نوید حسین نے موقف اختیار کیاکہ ٹرائل کو طول دینے دینے کیلئے غیر متعلقہ درخواستیں دی جارہی ہیں،چالان کے اندر موجود الزامات کے مطابق دفعات درست ہیں،اسی عدالت نے پہلے بھی دہشت گردی کی دفعات کے حوالے سے درخواست خارج کی ہے ، عدالت نے درخواست خارج کرتے ہوئے سماعت 19 نومبر تک ملتوی کر دی۔
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