شہری کو قتل کرنے کے مقدمہ میں 3مجرمان کو سزا
راولپنڈی(این این آئی)راولپنڈی پولیس کی موثر پولیسنگ، معزز عدالت نے شہری کو قتل کرنے کے مقدمہ میں 3مجرمان کو سزا سنا دی۔
تفصیلات کے مطابق معزز عدالت نے شہری کو قتل کرنے کے مقدمہ میں 3 مجرمان کو سزا سنا دی، مجرم جاوید یاسر کو قتل کے جرم میں سزائے موت اور 5 لاکھ روپے ہرجانے کی سزا سنائی گئی، مجرمان یاسر محمود اور اسرار احمد کو قتل کے جرم میں عمر قید اور 3/3 لاکھ روپے ہرجانے کی سزا سنائی گئی، مجرمان نے سابقہ دشمنی پر فائرنگ کرکے شہری کو قتل کیا تھا۔
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