مردان ،نیو چمتار بس اڈے کی فعالیت، اڈوں کی منتقلی بارے اجلاس
مردان ( نمائندہ دنیا ) کمشنر مردان ڈویژن سید علی شاہ کی زیرِ صدارت نیو چمتار بس اڈے کی مکمل فعالیت اور ٹرانسپورٹ اڈوں کی منتقلی کے حوالے سے اجلاس ہوا۔
ریجنل پولیس آفیسر ، ڈپٹی کمشنر ، ایس پی ٹریفک ، ٹی ایم او اور ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں نیو چمتار بس اڈے کی آپریشنل تیاریوں اور شہر کے مختلف مقامات پر قائم بس اڈوں کی منتقلی کے امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔
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