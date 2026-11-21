تورغر میں ٹرافی ہنٹنگ کے تحت مقامی کمیونٹی کو ایک کروڑ 22لاکھ روپے کا چیک دیا گیا
اوگی (نمائندہ دنیا ) تورغر میں ٹرافی ہنٹنگ کے تحت مقامی کمیونٹی کو ایک کروڑ 22 لاکھ روپے کا چیک حوالہ کردیا گیا۔۔۔
اس سلسلے میں محکمہ وائلڈ لائف کے زیرِ اہتمام اور مقامی کمیونٹی کے اشتراک سے کمیونٹی سینٹر کندر حسن زئی میں ایک خصوصی تقریب منعقد ہوئی، جس میں ٹرافی ہنٹنگ کے تحت حاصل ہونے والی ایک کروڑ 22 لاکھ روپے کی رقم مقامی کمیونٹی کے حوالے کر دی گئی۔یہ رقم یکم جنوری 2026 کو ایک امریکی شکاری کی جانب سے گرے گورل (پہاڑی بکرا) کی ٹرافی ہنٹنگ کے عوض طے شدہ معاہدے کے مطابق حاصل ہوئی تھی۔
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