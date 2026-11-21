یو ای ٹی مردان میں دو روزہ کانفرنس آج شروع ہوگی
مردان (بیورو رپورٹ) یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی (یو ای ٹی) مردان میں ’’ایولوشن آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس‘‘ کے موضوع پر دوسری بین الاقوامی دوروزہ کانفرنس آج شروع ہوگی۔ کانفرنس میں محققین، ماہرینِ تعلیم اور صنعتی شعبے کے پیشہ ور افراد شرکت کریں گے۔
یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی (یو ای ٹی) مردان میں ’’ایولوشن آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس‘‘ کے موضوع پر دوسری بین الاقوامی دوروزہ کانفرنس آج شروع ہوگی۔ کانفرنس میں محققین، ماہرینِ تعلیم اور صنعتی شعبے کے پیشہ ور افراد شرکت کریں گے۔
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