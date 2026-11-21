بیت المال نے بلوچستان کی یتیم طالبہ کی تعلیمی ضروریات پوری کر دیں
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) بلوچستان کے ضلع پنجگور سے تعلق رکھنے والی یتیم طالبہ کلثوم بلوچ کی تعلیمی ضروریات پوری کرنے کیلئے پاکستان بیت المال نے مالی معاونت فراہم کردی۔۔
تاکہ وہ مالی مشکلات کے باوجود اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں۔ طالبہ نے منیجنگ ڈائریکٹر پاکستان بیت المال سینیٹر کیپٹن (ر) شاہین خالد بٹ سے ملاقات کرکے مالی معاونت کی درخواست کی، جس پر ان کے حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے فوری طور پر امداد کی منظوری دی گئی۔ ایم ڈی پاکستان بیت المال نے ذاتی طور پر طالبہ کو امدادی چیک پیش کیا تاکہ وہ اپنی تعلیم اور دیگر ضروریات کا سلسلہ جاری رکھ سکیں۔
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