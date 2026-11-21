آکسفورڈ یونیورسٹی پریس پاکستان کے زیراہتمام سکول لیڈرز کانفرنس
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) آکسفورڈ یونیورسٹی پریس (او یو پی) پاکستان کے زیراہتمام اسلام آباد میں سکول لیڈرز کانفرنس 2026کا انعقاد کیا گیا۔۔
، جس میں اسکولوں کے سربراہان، ماہرین تعلیم اور شعبہ تعلیم سے وابستہ افراد نے شرکت کی۔ مستقبل کی تشکیل:تبدیلی سے ہم آہنگی اور موثر نتائج کا حصول کے موضوع پر منعقدہ دو روزہ کانفرنس میں مقامی اور بین الاقوامی امتحانی بورڈز سے وابستہ اسکولوں کے اساتذہ و تعلیمی رہنماں کیلئے الگ الگ نشستوں کا اہتمام کیا گیا۔ ان نشستوں میں شرکا نے بدلتے ہوئے تعلیمی تقاضے، نئے رجحانات اور مستقبل کے تعلیمی منظرنامے کی تشکیل کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔
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