تعلیمی اداروں میں طلبہ کی تعلیمی اور پیشہ ورانہ رہنمائی کیلئے میرا کیریئر پروگرام جاری
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) وفاقی وزارتِ تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت کے اشتراک سے وفاقی نظامتِ تعلیم (ایف ڈی ای) کے سرکاری تعلیمی اداروں میں طلبہ کی تعلیمی اور پیشہ ورانہ رہنمائی کیلئے میرا کیریئر پروگرام جاری ہے۔۔
، جس کا مقصد آٹھویں سے بارہویں جماعت تک کے طلبہ کو مستقبل کے تعلیمی اور پیشہ ورانہ انتخاب کے حوالے سے درست رہنمائی فراہم کرنا ہے۔ تعلیمی اداروں کے اشتراک سے شروع کیے گئے اس پروگرام کے تحت اسلام آباد کے 245سرکاری تعلیمی اداروں کے طلبہ کو کیریئر کونسلنگ کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔
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