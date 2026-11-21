گندھار اسٹرٹیجک ڈائیلاگ اختتام پذیر، بدھ رہنماؤں کی تجاویز
بدھ مت کے تاریخی ورثے کے تحفظ اور فروغ کیلئے عالمی تعاون ناگزیرقرار مراقبہ مراکزو دیگر بنیادی سہولیات کی فراہمی یقینی بنا نیکی ضرورت ، بد ھ رہنما
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) چار روزہ گندھارا سٹرٹیجک ڈائیلاگ 2026جمعہ کو اختتام پذیر ہو گیا۔ دنیا بھر سے آئے ہوئے بدھ مت کے مذہبی رہنمائوں اور دانشوروں نے پاکستان کی قومی گندھارا حکمت عملی کو مزید مؤثر بنانے کیلئے اہم تجاویز پیش کیں اور بدھ مت کے تاریخی ورثے کے تحفظ اور فروغ کے لیے مقامی آبادی کی شمولیت اور عالمی تعاون کو ناگزیر قرار دیا۔ بدھ رہنماؤں نے کہا کہ گندھارا کو ایک پائیدار مذہبی اور ثقافتی مرکز بنانے کے لیے بہتر سفری سہولیات، آمدورفت کے نظام، زائرین کیلئے مناسب انتظامات، مراقبے کے مراکز اور دیگر بنیادی سہولیات کی فراہمی یقینی بنانا ضروری ہے ۔ انہوں نے لاؤس اور بنگلہ دیش سمیت بدھ مت کے پیروکاروں کی بڑی آبادی رکھنے والے ممالک کے ساتھ سفارتی روابط بڑھانے پر زور دیا اور حکومت پاکستان کی جانب سے ڈائیلاگ کے انعقاد کو سرا ہا ۔ تھائی لینڈ سے تعلق رکھنے والے ایک بدھ راہب نے کہا پاکستان کے دورے کے بعد ان کے اس ملک کے بارے میں تصورات میں نمایاں مثبت تبدیلی آئی ہے ۔سیکرٹری قومی ورثہ و ثقافت ڈویژن اسد رحمان گیلانی نے شرکا کی تجاویز کا خیرمقدم کیا اور کہا پیش کردہ تجاویز پر غور کیا جائے گا۔ وزیراعظم کی گندھارا ٹاسک فورس کے کوآرڈینیٹر عمران شوکت ،وزیراعظم کے معاون خصوصی حذیفہ رحمن نے سری لنکا، تھائی لینڈ، چین، جاپان، جمہوریہ کوریا، ویتنام، نیپال اور بھوٹان سمیت مختلف ممالک کے ساتھ تاریخی و ثقافتی روابط کو مزید مستحکم بنانے پر زور دیا ۔غیر ملکی مندوبین نے آخری مرحلے میں لوک ورثہ کمپلیکس کا دورہ بھی کیا ۔
Comments / رائے دیں
Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.
Approved Comments