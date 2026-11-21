کنٹونمنٹ بورڈ کے زیر اہتمام کھلی کچہری، شہریوں کے مسائل سنے
صفائی، ٹیکس، سٹریٹ لائٹس اور دیگر مسائل سے متعلق شکایات اور درخواستیں پیش
راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار) راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ کے زیرِ اہتمام وارڈ نمبر 1الہ آباد میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا، ایگزیکٹو آفیسر بورڈ عامر رشید نے شہریوں کے مسائل اور شکایات براہِ راست سنیں اور ان کے فوری ازالے کیلئے متعلقہ افسران کو ضروری ہدایات جاری کیں۔ کچہری میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی، شہریوں کی جانب سے صفائی، ٹیکس، سٹریٹ لائٹس اور دیگر مسائل سے متعلق شکایات اور درخواستیں پیش کی گئیں۔ سی ای او نے شہریوں کے مسائل توجہ سے سنے اور متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ موصول ہونے والی شکایات پر ترجیحی بنیادوں پر فوری کارروائی عمل میں لائی جائے، جبکہ بعض شکایات کو موقع پر ہی حل کر دیا گیا۔ اس موقع پر ایگزیکٹو آفیسر کا کہنا تھا کہ اوپن ڈور پالیسی کے تحت کھلی کچہریوں کے انعقاد کا مقصد شہریوں کو اپنی شکایات اور مسائل براہِ راست انتظامیہ تک پہنچانے اور ان کے حل کیلئے مؤثر پلیٹ فارم فراہم کرنا ہے۔
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